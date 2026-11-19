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El director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, justificó la clausura del gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en la avenida Tatanacho, al señalar que el establecimiento acumuló quejas vecinales por exceso de ruido, obstrucción de cocheras y problemas de tránsito desde el pasado 15 de mayo, sin que sus propietarias lograran cumplir con los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento.

El funcionario aseguró que entre las personas afectadas se encuentra una familia cuyo hijo tiene autismo y vive pared con pared con el gimnasio, así como una persona enferma de cáncer que tuvo que cambiarse de habitación para evitar el ruido generado por las actividades del establecimiento. Añadió que el negocio opera en un espacio abierto que no cuenta con las condiciones de aislamiento acústico necesarias.

De la Vega Pineda explicó que el 27 de mayo se realizó una primera clausura, pero se concedieron 45 días para regularizar su situación. Posteriormente, las propietarias solicitaron una licencia provisional por otros 90 días. Durante ese periodo se realizaron dos consultas vecinales, el 11 y 20 de agosto, cuyos resultados, afirmó, no fueron favorables para el establecimiento.

Aunque también recibieron documentos de anuencia vecinal, sostuvo que estos no sustituían la opinión técnica ni los requisitos establecidos en el Reglamento de Actividades Comerciales.

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Indicó que el 28 de octubre se determinó improcedente otorgar la licencia de funcionamiento y se ordenó nuevamente la clausura; sin embargo, el representante legal del gimnasio impidió la colocación de los sellos oficiales.

Los días 30 de octubre y 9 de noviembre las autoridades judiciales negaron la suspensión provisional y definitiva solicitadas mediante un amparo, pese a lo cual el negocio continuó operando, situación que fue documentada por inspectores municipales el 5 de noviembre.

Finalmente, el 10 se ejecutó

la clausura.