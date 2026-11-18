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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que tiene poca información sobre la situación del policía municipal detenido por su presunta participación en el ataque contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), ocurrido el pasado 4 de noviembre en el bulevar Río Santiago, y aseguró desconocer qué implicación habría tenido en los hechos.

El edil confirmó que el detenido sí era trabajador de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, aunque precisó que no ocupaba ningún cargo de mando y se desempeñaba como elemento de tropa.

Sin embargo, dijo desconocer los motivos específicos por los que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo relaciona con la agresión.

Galindo Ceballos explicó que, de la información que conoce, el policía municipal viajaba en el vehículo en el que también se encontraba el hombre que resultó herido durante el enfrentamiento y que posteriormente falleció en un hospital. No obstante, insistió en que no tiene elementos para determinar cuál habría sido su participación.

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"Lo demás tenemos muy poca información porque está en la Fiscalía. Si supiéramos por qué lo vinculan (...) no tengo más implicación, no sé si tuvo que ver, no tengo la menor idea de qué se trata", expresó el alcalde.

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Respecto a los señalamientos de que el elemento habría dejado de presentarse a trabajar días antes de su detención, el presidente municipal dijo no contar con esa información y evitó abundar sobre su situación laboral.

Esto, pese a que la SSPC municipal informó previamente que el policía dejó de acudir a sus labores desde el 31 de octubre, situación que habría sido documentada por Asuntos Internos, y que al momento de su aprehensión se encontraba fuera de servicio.