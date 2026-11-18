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La presunta promoción de Ruth González Silva como próxima candidata a la gubernatura de San Luis Potosí no ameritó una sanción electoral contra el secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo.

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) declaró inexistentes las infracciones por actos anticipados de campaña y vulneración a la equidad de la contienda, derivadas de sus declaraciones en un evento de Fuerza Magister Verde.

Para resolver la queja del partido Somos en San Luis Potosí, el órgano jurisdiccional consideró que las expresiones de Torres Cedillo durante una entrevista con un medio digital fueron espontáneas, estuvieron dirigidas al periodista y no constituyeron un discurso político.

También determinó que no había pruebas de que buscara promover una candidatura, que existiera un llamado al voto o que se hubieran utilizado recursos públicos para financiar el evento o la entrevista.

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La resolución fue aprobada por unanimidad. No obstante, la magistrada presidenta María Carolina López Rodríguez exhortó al órgano electoral a realizar investigaciones exhaustivas de cara al proceso electoral 2026-2027, para que las autoridades jurisdiccionales cuenten con todos los elementos al momento de resolver.