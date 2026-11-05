Bikers rechazan restricciones viales

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La asociación Motociclismo Organizado de San Luis Potosí anunció que emprenderá acciones legales contra las modificaciones al Reglamento de Tránsito Municipal, al considerar que algunas de las nuevas disposiciones podrían vulnerar derechos constitucionales y establecer condiciones discriminatorias para quienes utilizan motocicletas.

A través de un pronunciamiento dirigido a la comunidad motociclista, la organización expresó su rechazo a las decisiones del Cabildo capitalino, relacionadas con la aprobación, publicación y aplicación de las reformas. Señaló que existen disposiciones que podrían contravenir garantías como la igualdad y la no discriminación, la libertad de trabajo, la libertad de conciencia y el libre tránsito.

La asociación informó que su área jurídica determinó iniciar los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes para impugnar las modificaciones y defender los derechos de sus integrantes. Además, adelantó que en los próximos días dará a conocer las estrategias legales que seguirá para proteger el patrimonio de más de cinco mil agremiados y sus familias.

Entre las nuevas disposiciones relacionadas con motocicletas se encuentran las restricciones para circular en caravanas sin autorización, así como obligaciones adicionales de protección para conductores y acompañantes, como el uso de casco certificado, guantes, lentes y chaleco o ropa reflectante.

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Las reformas contemplan, además, que las motocicletas deberán circular con todas sus llantas sobre la zona de rodamiento, por lo que levantar una de ellas será considerado manejo temerario. También se establecen restricciones para realizar maniobras riesgosas, zigzaguear entre vehículos, cambiar intempestivamente de carril y utilizar luces estroboscópicas o LED destellantes que no correspondan a las especificaciones técnicas.