Bloquean carretera Charcas-Matehuala

Padres y Madres de familia de la Telesecundaria Ma. Guadalupe Rodea, ubicada en la comunidad Zaragoza de Solís, bloquearon este viernes la carretera Charcas-Matehuala para exigir la rehabilitación urgente de las instalaciones del plantel, cuyas aulas presentan daños estructurales que dificultan el desarrollo normal de las clases.

La protesta surge después de varios meses de espera sin que se concretaran las obras prometidas. Actualmente, alrededor de 35 estudiantes reciben clases al aire libre, bajo la sombra de un árbol, situación que los padres califican de “insegura”.

Durante la manifestación, el presidente municipal de Villa de Guadalupe, Emiliano Zapata López, se reunió con los inconformes y confirmó que el problema había sido reportado desde febrero. Señaló que ya se cuenta con recursos autorizados para contratar a un perito que evalúe la estructura del plantel, y que la revisión con maquinaria comenzará el próximo mes. Según el alcalde, la atención se ha retrasado porque el Gobierno del Estado priorizó la atención de daños recientes provocados por las lluvias en la región de la Huasteca.

“Para el mes que entra ya se revisará la obra con maquinaria. El recurso está autorizado desde junio”, declaró Zapata López. Además, anunció que acompañará a una comisión de padres para entregar directamente la solicitud al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de agilizar la solución.

