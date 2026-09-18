Exigen solucionar falta de maestros en telesecundaria

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Madres de familia de la Telesecundaria Enrique Almazán Nieto, ubicada en la colonia Rivas Guillén Norte, bloquearon la avenida San Pedro, en su intersección con Valentín Amador y camino a San Isidro, para exigir una solución a la falta de maestros que, aseguran, persiste desde el ciclo escolar pasado.

Protesta de madres por falta de docentes en telesecundaria

Las inconformes señalaron que, a más de 15 días de haber iniciado el ciclo escolar 2026-2027, todavía faltan tres docentes, situación que mantiene a tres grupos sin clases.

Explicaron que desde el ciclo escolar pasado realizaron la solicitud correspondiente ante la SEGE, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta favorable ni se haya regularizado la plantilla docente.

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Problemas administrativos y carga laboral en la telesecundaria

A esta situación se suma, denunciaron, el caso de una maestra que además de impartir clases realiza actividades administrativas de la Dirección, por lo que, señalaron, las labores de oficina terminan restando atención a los estudiantes.

Las madres de familia afirmaron que el problema no es exclusivo del actual ciclo escolar ni del anterior, pues la institución ha enfrentado en años previos situaciones relacionadas con la falta de maestros, problemas en la administración directiva y quejas contra docentes.

Durante la protesta se registraron confrontaciones con operadores del transporte público.