Bomberos señala falta de coordinación con Pozos

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La alcaldía de Villa de Pozos se ofreció a atender el incendio de una empresa de tarimas que finalmente se salió de control, y hasta entonces permitió la intervención de los Bomberos, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Precisó que han sucedido tres situaciones similares en el actual periodo del Concejo Municipal, que nunca se habían presentado con los anteriores titulares del mismo órgano de gobierno, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Dijo que con la administración anterior del municipio recién creado, los bomberos no tuvieron ningún llamado para que fuera la propia autoridad municipal quien interviniera en los casos de incendio.

Comentó que se debe dejar muy claro que las personas que piden que los bomberos no intervengan, no es nadie de la presidencia del Concejo Municipal, sino elementos operativos que ofrecen intervenir.

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Sin embargo, en el caso del negocio de las tarimas que se incendió, para su atención hay tres estaciones que se ubican a escasos minutos de la zona donde ocurrió el incidente, por lo que habría sido posible atenderlo de inmediato, pero fue el propio personal quien informó a los bomberos que intervendría para apagarlo. Sin embargo, más tarde solicitaron la intervención de los bomberos porque ya se había salido de control.

Agregó que han encontrado asuntos similares en tres ocasiones más, pero no es papel de los bomberos entrar en polémicas con autoridades, sino intervenir donde se les requiere.

"Optamos por estar fuera de esa línea de entrar en controversias, puesto que nuestro trabajo es esperar y estar totalmente dispuestos para seguir colaborando y apoyando en lo que necesite el municipio de Villa de Pozos".

Explicó que en los demás municipios no hay casos donde se les pidan no intervenir. "Es más, a principios del año pasado con la administración anterior de Villa de Pozos no tuvimos ningún problema".