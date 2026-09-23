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Aumentará 3 mil 740 mdp el presupuesto federal para SLP

Recibirá 63 mil 331 millones de pesos en 2027, reporta el CEFP de la Cámara de Diputados

Por Jaime Hernández

Septiembre 23, 2026 03:32 p.m.
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Aumentará 3 mil 740 mdp el presupuesto federal para SLP
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      San Luis Potosí tendría un incremento de tres por ciento en el presupuesto federal previsto para 2027, reveló un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

      Esto representará un incremento de tres mil 740.2 millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado este año.

      Esta cifra fue de 59 mil 591.3 millones de pesos, mientras que las partidas destinadas al estado para 2027 suman 63 mil 331.6 millones de pesos.

      De acuerdo al organismo legislativo, las participaciones para el estado se elevaron de 29 mil 101.5 millones de pesos a 31 mil 170.4 millones de pesos.

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      Mientras que el Ramo 33 creció de 26 mil 920 millones de pesos a 28 mil 577.5 millones de pesos.

      Adicionalmente, el estado recibirá tres mil 583.7 millones de pesos por concepto de convenios con diversas dependencias federales.

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