Aumentará 3 mil 740 mdp el presupuesto federal para SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Luis Potosí tendría un incremento de tres por ciento en el presupuesto federal previsto para 2027, reveló un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

Esto representará un incremento de tres mil 740.2 millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado este año.

Esta cifra fue de 59 mil 591.3 millones de pesos, mientras que las partidas destinadas al estado para 2027 suman 63 mil 331.6 millones de pesos.

De acuerdo al organismo legislativo, las participaciones para el estado se elevaron de 29 mil 101.5 millones de pesos a 31 mil 170.4 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que el Ramo 33 creció de 26 mil 920 millones de pesos a 28 mil 577.5 millones de pesos.

Adicionalmente, el estado recibirá tres mil 583.7 millones de pesos por concepto de convenios con diversas dependencias federales.