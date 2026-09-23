Elí Cervantes, designado coordinador estatal de Morena en defensa de la 4T

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Por designación, Elí César Cervantes Rojas será el coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis, luego de que se anulara la encuesta debido a que, presuntamente, ninguno de los 28 aspirantes alcanzaron la cuota mínima de diez por ciento de las preferencias de la encuesta convocada para elegir este cargo, por lo que se anuló el proceso.

Participantes en una sesión en la sede estatal de Morena indicaron que, sin otra explicación, les fue notificada esta decisión.

Ahí mismo, enviados de la Comisión de Elecciones de Morena les comunicaron la decisión de que Elí Cervantes, exsenador y director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, recibió la designación como coordinador, cargo que en la práctica lo erige como precandidato de Morena a la gubernatura que estará en juego en 2027.

No hubo explicaciones de por qué él fue el elegido, pese a que no se había inscrito en el proceso. El resultado fue recibido con disgusto por algunos d ellos aspirantes, quienes señalaron que había sido designado "por dedazo".

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Participantes en el proceso indicaron que la comisión no evaluó la curricula que presentaron, ni validó los cursos exigidos como requisito para participar. Sólo se tomó en cuenta una encuesta de la que no se externó quién la realizó.

La sesión fue convocada desde ayer por instrucciones de la presidenta del comité estatal morenista, Rita Ozalia Rodríguez.