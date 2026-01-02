Operativos preventivos desactivan 68 riesgos viales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en fechas recientes no se tiene registro de víctimas mortales derivadas de siniestros viales, lo que atribuyó a los operativos preventivos implementados en materia de conducción segura.

Detalló que, como parte de las acciones de prevención, un total de 68 personas fueron retiradas de la conducción tras dar positivo en pruebas de alcoholimetría, lo que representó la desactivación de 68 riesgos potenciales para la movilidad y la seguridad vial en la ciudad.

Villa Gutiérrez señaló que estos operativos continuarán de manera intensa durante el fin de semana, con especial énfasis la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, con el objetivo de evitar que la ciudadanía conduzca bajo los efectos del alcohol y prevenir accidentes.

En cuanto a incidentes relevantes, el funcionario indicó que el hecho más significativo registrado recientemente fue un percance en el que una camioneta perdió el control y se impactó contra un poste de luz, lo que provocó afectaciones al suministro eléctrico en la colonia B. Anaya y zonas aledañas.

Precisó que la situación fue atendida de manera inmediata en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, logrando el restablecimiento del servicio.

Finalmente, el titular de la SSPC reiteró el llamado a la población a respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y contribuir a mantener un entorno seguro para todas y todos.