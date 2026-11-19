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Durante los cinco días del Buen Fin, la delegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) brindó 331 asesorías relacionadas con dudas o probables abusos del comercio participante.

Aseguró que durante el operativo de Buen Fin 2026, hay resultados que los propios clientes buscaron, porque además de las orientaciones, también conciliaron intereses entre consumidores y comerciantes.

Precisó que por medio de los responsables de atención a quejas, a lo largo de 5 días y en los módulos instalados en Plaza "El Dorado", Plaza "San Luis Carso" y "The Park", atendieron peticiones diversas y consiguieron proporcionar 331 asesorías a los consumidores que planteaban dudas

Agregó que en 203 de ellas, el personal orientó sobre los trámites y servicios de Profeco, tales como quejas, denuncias, calibración de básculas, contratos de adhesión y capacitación

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a proveedores.

En otras setenta informaron directamente sobre sus derechos, respeto a promociones, precios y garantías.

En todo el proceso de revisión y contacto con potenciales quejosos, el organismo conciliador canalizó 58 casos a otras autoridades, de manera simultánea con la asesoría y el acompañamiento para que resolvieran su situación.

En esta ocasión, la décimo sexta etapa del Buen Fin agregó la participación muy estratégica en el grupo ODECO de la Zona Altiplano, lo que permitió proporcionar una respuesta oportuna, a partir del trabajo conjunto y a las buenas prácticas de los comercios en

la región.