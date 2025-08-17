Buen impacto causa la Fenapo en ocupación hotelera

La Feria Nacional Potosina (FENAPO) ha tenido un impacto positivo en la ocupación hotelera de San Luis Potosí, beneficiando tanto a los hoteles ubicados en el centro de la ciudad como a los situados en las zonas poniente y oriente, cercanas al recinto ferial.

Iván Chávez Sandoval, titular de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, indicó que la mayoría de los hoteleros han registrado un incremento en la ocupación durante el desarrollo de la feria.

“Platicando con algunos hoteleros, me confirman que todos han tenido o la mayoría han tenido derrama económica en cuartos-noche en sus plazas. Y he hablado con hoteleros de las orillas de Soledad, Centro y zona Poniente (...). Me atrevo a decir que sí hay un incremento contra el año anterior”, expuso.

De acuerdo con el líder empresarial, en comparación con el año 2024, este verano se observa un crecimiento aproximado del 4 o 5 por ciento, un porcentaje que, aunque modesto, representa un beneficio significativo para la economía local.

Añadió que el aumento en la ocupación se da a pesar de factores externos como los aranceles que afectan a la ciudad, que normalmente podrían reducir la afluencia turística. Sin embargo, la combinación de la FENAPO 2025 con otras actividades turísticas, ha permitido mantener un nivel de ocupación superior a la media anual.