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Burocracia afecta a la ejecución de obras: EG

Ayto. cumple con requisitos para avanzar en la licitación, asegura

Por Samuel Moreno

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Burocracia afecta a la ejecución de obras: EG
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      El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, respondió a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien lo calificó como "un niño berrinchudo" por insistir públicamente en la liberación de la licitación para el paso a desnivel de El Saucito, y aseguró que el retraso de las obras municipales obedece a procesos burocráticos dentro de la Contraloría General del Estado.

      "¿Que soy berrinchudo? Un poquito", respondió el edil entre risas al ser cuestionado sobre los señalamientos del mandatario estatal. Sin embargo, sostuvo que las afirmaciones del gobernador fueron hechas "sin información", y defendió que el Ayuntamiento ha cumplido con los requisitos establecidos para avanzar en la licitación de las obras.

      Galindo explicó que desde el pasado 21 de marzo fueron ingresados a la plataforma estatal los trámites correspondientes a la obra de El Saucito, además de otros 19 procedimientos de licitación. Señaló que, conforme a los decretos que regulan la plataforma, la Contraloría estatal debía emitir observaciones o respuestas en un plazo máximo de cinco días, situación que no ocurrió.

      Detalló que la última respuesta oficial previa había sido emitida el 16 de abril y contestada por la Dirección de Obras Públicas municipal el 21 del mismo mes; sin embargo, acusó que del 21 de abril al 27 de mayo no hubo ningún pronunciamiento por parte de la autoridad estatal. "Silencio absoluto", expresó el alcalde, al insistir en que el retraso mantiene detenidas 18 de las 20 obras con

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