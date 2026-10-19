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Busca una empresa instalarse en Pozos

Por Leonel Mora

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Busca una empresa instalarse en Pozos
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      En la búsqueda de ampliar el desarrollo industrial en Villa de Pozos y el empleo que esto genera, autoridades municipales sostuvieron un primer acercamiento con representantes de HS Hyosung, conglomerado sudcoreano que proyecta instalarse en el Parque Industrial Colinas, ubicado en la salida carretera a Rioverde.

      Esta empresa contempla una inversión superior a mil 100 millones de pesos para la construcción de una planta dedicada a la fabricación de alfombras automotrices, cuyo desarrollo se realizará en tres etapas y con arranque previsto para 2027.

      Este acercamiento se suma a otros proyectos industriales como la llegada del World Trade Center 3, que prevé albergar alrededor de 30 nuevas empresas y la instalación de la planta Yamaguchi MFG México, con una inversión inicial de 250 millones de pesos y la generación de 100 empleos directos. Ambos desarrollos forman parte del crecimiento del corredor manufacturero y logístico que se expande en la zona metropolitana.

      Estos proyectos no solo representan nuevas oportunidades de empleo técnico y especializado, sino que también modificarán la demanda laboral en Villa de Pozos, pues las empresas requerirán perfiles con mayor capacitación en procesos industriales, manufactura automotriz, logística y operación de maquinaria.

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      Este cambio obligará a fortalecer la vinculación con instituciones educativas y programas de formación para que la población local pueda acceder a los puestos que se abrirán en los próximos años.

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