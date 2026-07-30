Cabildo aprueba protocolo contra el acoso laboral
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El Cabildo de San Luis Potosí aprobó un protocolo para prevenir y atender casos de acoso laboral dentro del Gobierno municipal, así como la implementación de la firma electrónica para agilizar procedimientos administrativos.
Durante la sesión ordinaria, las y los integrantes del Cabildo autorizaron por unanimidad la promulgación del Protocolo para prevenir, atender, canalizar y dar seguimiento a los casos de Acoso Laboral en el Gobierno Municipal.
El documento fue presentado por las comisiones unidas de Gobernación; Atención a las Mujeres; Derechos Humanos y Participación Ciudadana; y Pensiones y Asuntos Laborales.
La regidora Luz Magdalena Cisneros Jiménez, impulsora de la iniciativa, señaló que el protocolo busca evitar que los casos de violencia sean ignorados y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos del personal municipal.
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El Ayuntamiento no detalló en la información difundida qué instancia recibirá las denuncias, cuáles serán los plazos de atención, qué medidas de protección se aplicarán ni las consecuencias administrativas para quienes resulten responsables.
Aprueban implementación de firma electrónica
Por mayoría, el Cabildo también avaló la implementación de la firma electrónica y las modificaciones necesarias al Reglamento Interno del Municipio.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobernación, Rubén Omar Lárraga Bevanente, esta herramienta permitirá agilizar procedimientos y brindar certeza jurídica a las gestiones municipales.
Sin embargo, el Gobierno de la Capital no precisó cuándo comenzará a operar, qué trámites podrán realizarse mediante este mecanismo ni si sustituirá algunos procedimientos presenciales.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que ambos acuerdos forman parte del proceso de modernización administrativa del Ayuntamiento y buscan fortalecer los derechos de quienes trabajan en el Gobierno municipal.
Designan a ganadores del Premio de las Juventudes
En la misma sesión fueron elegidas las personas ganadoras del Premio Municipal de las Juventudes 2026:
- Mérito académico: Omar Fernando de León Ibarra
- Mérito deportivo: Paola Palacios Rosas
- Innovación emprendedora: Ximena Hernández Compeán
- Mérito artístico y cultural: María José Torres Medina
- Mérito a la acción social: Selena Guadalupe Puente Gallegos
- Protección al medio ambiente: Lino Flores Bustos
- Derechos humanos: Verónica Guadalupe Tinajero Castillo
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