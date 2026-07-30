Militante acusa a Sara Rocha de frenar renovación del PRI capitalino

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El militante priista Hernando Cuello Montañez acusó a la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, de carecer de voluntad para renovar el Comité Municipal de la capital antes del proceso electoral de 2027.

Cuello respondió a las declaraciones de la dirigente estatal, quien señaló que la convocatoria podría emitirse hasta después de las próximas elecciones porque, desde su perspectiva, "ya no son tiempos" para desarrollar el proceso interno.

"Me da mucho gusto que Hernando quiera participar; esperemos que saquemos convocatoria después de pasado el proceso, porque yo creo que ya no son tiempos", declaró Rocha Medina.

La presidenta del partido explicó que este tipo de procesos son atraídos por el Comité Ejecutivo Nacional, que designa una comisión especial para conducirlos, y aseguró que las convocatorias del PRI suelen estar abiertas a la participación de la militancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuello Montañez rechazó esa justificación y sostuvo que la falta de tiempo es consecuencia de la demora de la propia dirigencia estatal para iniciar el procedimiento.

"Claro que los tiempos no nos van a alcanzar si es por demás evidente la nula voluntad de su parte de hacer lo pertinente para expedir, a la brevedad posible, una convocatoria", expresó.

El priista advirtió que posponer la renovación hasta después de las elecciones permitiría mantener sin cambios la conducción del partido en la capital durante la definición de candidaturas y la organización de la estructura electoral.

Afirmó que el objetivo debe ser exactamente el contrario: que el PRI llegue a 2027 con un comité municipal renovado, activo y con legitimidad entre la militancia.

"No es posible ni aceptable, ya que de lo que se trata es precisamente de que eso no ocurra: que el PRI en San Luis Potosí capital llegue al proceso electoral de 2027 con una dirigencia a modo y contaminada por los malos quehaceres de la política", señaló.

Cuello aseguró que la exigencia de renovar el comité no es únicamente personal, sino que también es respaldada por militantes interesados en reorganizar al partido en la capital antes de la contienda electoral.

LEA TAMBIÉN Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía Aseguró que en el partido permanecen quienes tienen compromiso

Añadió que mantendrá su intención de participar en el proceso y exigió que la apertura democrática expresada por Sara Rocha se traduzca en la publicación de una convocatoria.

"Agradezco que celebres mi interés en participar en un proceso abierto y democrático; agradecería más que en los hechos demostraras una verdadera voluntad democrática", manifestó.

El militante también denunció que fue bloqueado por las cuentas oficiales del PRI en redes sociales y solicitó que se le permita nuevamente etiquetar al partido en sus publicaciones.

Sostuvo que los canales institucionales, así como los bienes materiales e inmateriales del partido, no deben ser administrados como propiedad de una persona o grupo interno.