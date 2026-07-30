Tras caída de la Ley Serrano, Héctor Serrano insiste en regular la IA

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Horas después de que el Congreso del Estado derogó las disposiciones del Código Penal conocidas como "Ley Serrano", el diputado Héctor Serrano Cortés sostuvo que la regulación de la inteligencia artificial sigue siendo un tema vigente y llamó a iniciar una nueva ruta de análisis para construir un marco legal sobre esta tecnología.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), principal impulsor de la reforma penal eliminada este jueves por el Pleno, señaló que la decisión de derogar los artículos permitirá enriquecer el debate mediante foros y estudios con especialistas nacionales e internacionales.

"Se retoma una nueva ruta, siempre es conveniente y es correcto; me parece que es una decisión apropiada con voluntad por parte del gobernador del estado y bienvenidos los foros para hablar del tema", declaró.

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Serrano Cortés indicó que el análisis sobre la regulación de la inteligencia artificial también se desarrolla a nivel federal y recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado la disposición de avanzar en una legislación sobre esta materia.

Respecto a la controversia constitucional promovida contra la reforma aprobada por el Congreso potosino, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha emitido una resolución.

"La última palabra la tiene la Corte porque los derechos de las personas están garantizados a través de las leyes y de la legalidad", expresó.

El legislador aseguró que, pese a la derogación de la iniciativa que promovió, considera positivo que el tema haya abierto un debate de alcance nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial.

"Me siento muy orgulloso también de haber dado apertura a un debate nacional que es acorde a la necesidad de la globalización que se vive en materia de regulación de la inteligencia artificial", afirmó.

Añadió que, tras la derogación de la reforma, el siguiente paso será construir una propuesta mediante el consenso.

"Hoy nos vamos a centrar en un debate nacional y qué bueno que al final de cuentas habrá una mesa para la regulación de la inteligencia artificial y es innegable, arrancó en San Luis Potosí", sostuvo.

Finalmente, reiteró que el propósito de la iniciativa fue proteger la dignidad humana frente al uso de nuevas tecnologías, al tiempo que aseguró que comparte la defensa de la libertad de expresión y la democracia.

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Respecto a la controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas aprobadas anteriormente, indicó que hasta ahora no existe una resolución y será el máximo tribunal quien tenga la última palabra.

El diputado afirmó sentirse satisfecho de que el tema haya generado un debate nacional y consideró que la discusión iniciada en San Luis Potosí contribuyó a colocar sobre la mesa la necesidad de establecer reglas para el uso de la inteligencia artificial.