Cae 30% siembra de frijol en municipios del altiplano

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De un mínimo de 30 por ciento será la caída en la siembra de frijol de temporal en toda la zona de producción de los municipios de Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo, adelantó Luis Roberto Castillo Téllez, líder productor en el Altiplano.

Señaló que el pronóstico se debe a la falta de humedad en algunas zonas y al bajo precio de hasta 8 pesos que el frijol ha llegado a tener en el mercado desde el año pasado.

Precisó que un alto porcentaje de campesinos tomó la decisión de no sembrar debido a los altos costos en el cultivo del frijol, condición que empieza desde que el litro de diésel se revende en las comunidades alejadas de la cabecera municipal hasta en 33 pesos.

Informó que en este ciclo agrícola disminuirá la producción del frijol en la entidad, debido a que se reducirá hasta el 30 por ciento, una parte por los costos y otra por la falta de lluvias, este último fenómeno, responsable de lo que pudiera provocar una caída todavía peor en la producción.

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Comentó, en entrevista, que solo el 70 por ciento de la superficie de temporal ya fue sembrada en el municipio.

Añadió que la tierra destinada a la producción de frijol de temporal en Villa de Ramos es encabezada por 65 mil hectáreas, seguida de Santo Domingo con 20 mil hectáreas y Salinas de Hidalgo con 18 mil hectáreas.

"Nosotros los campesinos ya hicimos el trabajo, ya sembramos y solo esperamos que las lluvias se incrementen para que mejore el panorama", puntualizó.