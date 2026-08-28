UIF detalla recuperación de 5.8 mdd ligados a García Luna

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El 25 de agosto pasado, el Estado Mexicano recibió 5 mil 805 millones de dólares con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos de la familia Weinberg, vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Omar Reyes Colmenares explicó que la recepción de estos recursos en la Tesorería de la Federación (Tesofe) se realizó a través de la gestión de la unidad de inteligencia financiera y destacó que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado Mexicano.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, el titular de la UIF señaló que el caso con García Luna comenzó desde 2008 y continuó hasta 2018, pues se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.

"El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachadas entre ellas Numbap. A partir del análisis de los flujos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente una demanda civil en Florida", explicó.

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En Palacio Nacional, se presentó un esquema detallado de los recursos desviados por el entonces secretario de Felipe Calderón Hinojosa y tras terminar su sexenio. Reyes Colmenares recordó que en septiembre de 2021, se terminó con esta denuncia en Florida, Estados Unidos y el caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la Fiscalía General de la República, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como mediante asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

"En el 2026 se obtuvo sentencia definitiva en el caso de los Weinberg en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares. El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de los recursos. Entre 2015 y 2017, Genaro García Luna fondeó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares de acuerdo con la información presentada en el esquema", afirmó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la UIF indicó que la familia Weinberg tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna. Así, se vincula con una red de empresas fachadas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios. Con un sobreprecio en estas contrataciones, dijo, la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea:

"Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse. Luego de dispersarse por medio de Barbados hacia otras jurisdicciones como Miami, Florida en Estados Unidos, entre otras. mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna", explicó.

Reyes Colmenares señaló que el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados. Destacó que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales, orientadas a recuperar los activos.

Detalló que estas acciones de inteligencia financiera y seguimiento legal se han traducido en la recuperación de activos a favor del Estado Mexicano. Informó que la UIF presentó una demanda civil ante la corte del 11º circuito judicial en Miami-Dade Florida para recuperar los activos desviados, en donde se reconoció la legitimidad del Estado Mexicano para litigar el caso y el 19 de mayo de 2026, se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado Mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas con Genaro García Luna.