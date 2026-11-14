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Caen vehículos en una zanja hecha por la CFE

Por Flor Martínez

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Caen vehículos en una zanja hecha por la CFE
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      Vehículos particulares y unidades de servicio, resultaron afectados al caer en zanjas que permanecen abiertas por trabajos inconclusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en distintos puntos de Soledad de Graciano Sánchez, situación que se agravó con las lluvias registradas este jueves, cuando los huecos quedaron cubiertos por el agua y dificultaron su visibilidad para los automovilistas.

      De acuerdo con la denuncia ciudadana, desde hace varias semanas permanecen excavaciones sin reparar en la calle Melchor Ocampo, en la cabecera municipal, así como en las inmediaciones de la avenida San Pedro y Circuito Potosí, donde los trabajos de la CFE no han sido concluidos.

      Los afectados señalaron que la falta de señalización y las condiciones en que quedaron las zanjas representan un riesgo para quienes transitan por estas vialidades, particularmente durante las precipitaciones, pues el agua acumulada impide distinguir la profundidad de los huecos y las afectaciones en la carpeta asfáltica.

      Como consecuencia, durante la lluvia de este jueves algunos conductores no lograron esquivar las excavaciones y sus unidades terminaron dentro de ellas, lo que ocasionó daños materiales y complicaciones para continuar su trayecto.

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      Ante estos hechos, los ciudadanos exigieron que se agilicen los trabajos y se realicen las reparaciones correspondientes, al considerar que no es justo que los automovilistas tengan que absorber los gastos derivados de una obra que permanece inconclusa.

      También pidieron que la empresa responsable o la autoridad competente responda por los daños ocasionados a los vehículos.

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