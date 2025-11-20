Callan hombres violencia familiar

El machismo no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, quienes padecen diversos problemas como violencia familiar, la cual suele ser silenciosa porque evitan denunciar al sentirse avergonzados o que las autoridades no les den credibilidad.

En la conmemoración del Día Internacional del Hombre, este 19 de noviembre, de enero a principios de noviembre del 2025, San Luis Potosí, registra 326 casos de violencia intrafamiliar.

De ellos, 23 corresponden a hombres y 303 a mujeres, es decir, el 7 por ciento lo concentran los hombres, según información del informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Al respecto, Esperanza Alonso Castañón, catedrática de la Facultad de Psicología de la UASLP, adujo que el machismo lastima tanto a la población femenina como masculina, aunque históricamente la opresión ha vulnerado principalmente a las mujeres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, argumentó que el hecho de que los hombres funjan como violentos, sujetos activos de la violencia o en una posición social donde se espera algo, los conduce a seguir ese patrón para estar bien posicionados.

“Ahora ya no nada más se habla de hombres y mujeres, sino en las otras posiciones de género. Todavía falta mucho trabajo por hacer, sobre todo, en las áreas de espacios universitarios de ciencias más duras”, opinó.

El gobierno federal aduce que, entre los principales motivos por las cuales los hombres no denuncian ser víctimas de violencia doméstica, se encuentran: Sentirse avergonzado, Dificultad para ser creído por las autoridades, Negación del problema y en el caso de algunos homosexuales hombres, temor a tener que reconocer públicamente su identidad sexual.