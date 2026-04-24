Calor extremo seguirá en SLP; alertan por riesgo de incendios
Protección Civil advierte temperaturas de hasta 42 grados
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las altas temperaturas continuarán en San Luis Potosí durante el fin de semana, derivado de un sistema de alta presión en el Pacífico que favorece una onda de calor en la entidad.
De acuerdo con la dependencia, este escenario no solo incrementa la sensación térmica, sino que también eleva el riesgo de incendios forestales y urbanos, por lo que se pidió a la población tomar precauciones.
Para este viernes 24 de abril de 2026, las condiciones por región son las siguientes:
- Zona Centro: máxima de 32°C y mínima de 14°C
- Huasteca: máxima de 42°C y mínima de 24°C
- Altiplano: máxima de 34°C y mínima de 15°C
- Zona Media: máxima de 42°C y mínima de 19°C
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Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas, mantenerse hidratado y usar ropa ligera. También sugirió el uso de protector solar, así como gorra o sombrero, y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.
Asimismo, pidió mantener ventilados los espacios cerrados y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o realizar denuncias anónimas al 089.
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