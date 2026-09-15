Hallan toxina en tortillerías de SL capital
La UASLP detectó aflatoxina B1 en 16 de 30 negocios; está vinculada con el cáncer de hígado, apunta investigación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una toxina reconocida como cancerígena para los seres humanos fue detectada en 16 de 30 tortillerías analizadas en la capital potosina, reveló el doctor Rogelio Flores Ramírez, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Universidad Autónoma San Luis Potosí detecta aflatoxina B1 en tortillerías
En entrevista, el científico indicó que estos resultados muestran la presencia de aflatoxina B1 en el 53% de los negocios revisados. Aunque la muestra no permite asegurar que la misma proporción exista en toda la ciudad, el investigador consideró que los resultados son preocupantes y justifican ampliar el monitoreo.
La aflatoxina B1 es una sustancia producida por hongos que proliferan en el maíz cuando se dan determinadas condiciones de humedad y temperatura. Su exposición está relacionada principalmente con el cáncer de hígado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"No tiene olor, no tiene sabor y la estás consumiendo sin saberlo. Es un enemigo invisible", advirtió Flores Ramírez.
Riesgos y origen de la contaminación por aflatoxina B1
El riesgo aumenta entre pacientes de hepatitis B. Según explicó el investigador, la combinación del virus con la exposición a aflatoxinas puede elevar entre seis y treinta veces la probabilidad de desarrollar cáncer hepático.
Flores Ramírez aclaró que la contaminación no necesariamente se origina en las tortillerías. El maíz puede llegar afectado desde el campo o contaminarse durante su almacenamiento.
Parte del grano utilizado en la ciudad viene de entidades como Sinaloa, Durango, Zacatecas y Guanajuato. Esta concentración de proveedores podría explicar la presencia de la toxina en una proporción elevada de las muestras.
El investigador añadió que su equipo también ha documentado exposición a aflatoxina B1 entre mujeres y niños de comunidades indígenas en otra región del estado, en la Huasteca.
La nixtamalización con agua y cal puede disminuir las aflatoxinas, pero el proceso varía entre tortillerías.
Aunque hay normas que establecen límites máximos de aflatoxinas en maíz, Flores Ramírez advirtió que no hay una vigilancia rutinaria suficiente.
El especialista propuso ampliar los análisis, mejorar el almacenamiento del grano, capacitar a productores y tortilleros y establecer un protocolo uniforme de nixtamalización.
no te pierdas estas noticias
Madres bloquean avenida en La Virgen; exigen transporte para estudiantes
Nallely González
Funcionaria de la SCT promete habilitar rutas necesarias para atender demanda estudiantil este martes.
Despliegan operativo por Fiestas Patrias
Pulso Online
La Guardia Civil Estatal reforzará la vigilancia en plazas, centros de reunión y carreteras durante las celebraciones
Acusación contra policías capitalinos carece de lógica delictiva: SSPC
Pulso Online
Hay pleno interés de la corporación en el esclarecimiento de los hechos, señaló Villa Gutiérrez