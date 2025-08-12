logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cambian estrategia de recolección de residuos en mercados

Por Rolando Morales

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Cambian estrategia de recolección de residuos en mercados

Jesús Becerra Rodríguez, titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), informó que se trabaja con los locatarios y administradores de los mercados municipales a fin de mejorar la recolección de residuos sólidos de estos espacios. 

“En el mercado de República, decidimos cerrar el acceso que tenía libre el área de contenedores del mercado y ahora solo dejarlo para los residuos del propio mercado y rescatamos una caseta que se estaba utilizando como depósito de residuos”.  Señaló que actualmente, se ha registrado una disminución del 50 por ciento en los niveles de residuos que llegaban de diferentes partes del Centro Histórico a este espacio, por lo que actualmente, se han limitado a descargar la basura proveniente del mercado. 

Explicó que en el mercado Hidalgo, a petición del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, se delimitó la zona de Guajardo en la esquina junto a la explanada Ponciano Arriaga, para que el camión recolector pase dos veces al día para atender los residuos que se generan en este mercado, sin que represente una acumulación de basura problemática. 

Añadió que ya se encuentran analizando la viabilidad de mejorar la recolección de residuos en otros mercados de jurisdicción municipal, como el de La Merced, a fin de atender la problemática de acumulación de basura generada por estos espacios comerciales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Podríamos ver y estamos analizando una estrategia para el mercado La Merced, que después de estos dos mercados del Hidalgo y de la República, pues sería como el tercero en dimensiones y en generar estos residuos. Pero hasta ahorita, pues estamos trabajando nosotros principalmente estos dos y ya posteriormente atenderemos los demás mercados en esta problemática”. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo
Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

SLP

Rolando Morales

SSPC realiza un operativo de vigilancia para retirar objetos que obstruyan vialidades y cocheras

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia
Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

SLP

Rubén Pacheco

Se les brinda atención integral por parte de diversos especialistas

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías
Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

SLP

Samuel Moreno

La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco
La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco

La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco

SLP

Martín Rodríguez

El titular de la cámara dice que el arribo del turismo abona a la economía