Cambian estrategia de recolección de residuos en mercados

Jesús Becerra Rodríguez, titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), informó que se trabaja con los locatarios y administradores de los mercados municipales a fin de mejorar la recolección de residuos sólidos de estos espacios.

“En el mercado de República, decidimos cerrar el acceso que tenía libre el área de contenedores del mercado y ahora solo dejarlo para los residuos del propio mercado y rescatamos una caseta que se estaba utilizando como depósito de residuos”. Señaló que actualmente, se ha registrado una disminución del 50 por ciento en los niveles de residuos que llegaban de diferentes partes del Centro Histórico a este espacio, por lo que actualmente, se han limitado a descargar la basura proveniente del mercado.

Explicó que en el mercado Hidalgo, a petición del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, se delimitó la zona de Guajardo en la esquina junto a la explanada Ponciano Arriaga, para que el camión recolector pase dos veces al día para atender los residuos que se generan en este mercado, sin que represente una acumulación de basura problemática.

Añadió que ya se encuentran analizando la viabilidad de mejorar la recolección de residuos en otros mercados de jurisdicción municipal, como el de La Merced, a fin de atender la problemática de acumulación de basura generada por estos espacios comerciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Podríamos ver y estamos analizando una estrategia para el mercado La Merced, que después de estos dos mercados del Hidalgo y de la República, pues sería como el tercero en dimensiones y en generar estos residuos. Pero hasta ahorita, pues estamos trabajando nosotros principalmente estos dos y ya posteriormente atenderemos los demás mercados en esta problemática”.