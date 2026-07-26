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Interapas simplifica y agiliza trámites para usuarios

Nuevas medidas de Interapas buscan facilitar trámites y reducir tiempos de respuesta

Por Rolando Morales

Julio 26, 2026 11:49 a.m.
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Interapas simplifica y agiliza trámites para usuarios
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      Desarrollado por SACS IA

      El organismo operador de agua potable Interapas inició una serie de cambios administrativos con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y facilitar los trámites que realizan los usuarios relacionados con los servicios de agua, drenaje y factibilidades.

      De acuerdo con información del propio organismo, las medidas forman parte de un proceso de reestructuración interna que incluye la simplificación de procedimientos, la digitalización de documentos y la homologación de procesos en distintas áreas.

      Entre las acciones ya implementadas se encuentra la creación de un formato único para solicitudes, así como un sistema de seguimiento que permitirá monitorear el avance de los trámites. Además, se redujeron algunos requisitos para los estudios de factibilidad que se solicitan para nuevos desarrollos.

      Interapas también informó que incorporará herramientas digitales para que los usuarios puedan consultar en línea el estado de sus expedientes y cargar documentación sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas.

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      Con estas modificaciones, el organismo afirmó que busca agilizar gestiones como la contratación o regularización de servicios y los trámites vinculados a proyectos de desarrollo, además de ofrecer mayor seguimiento y control sobre cada expediente.

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