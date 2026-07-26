Política, fuera del horario laboral: Galindo a funcionarios
El alcalde advirtió a integrantes de su gabinete y regidores que no permitirá el uso de recursos municipales en procesos partidistas.
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Ante la participación de integrantes de su gabinete y regidores del Ayuntamiento de San Luis Potosí en procesos internos de partidos políticos rumbo a futuras candidaturas, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pidió que quienes buscan posiciones partidistas no descuiden sus responsabilidades dentro de la administración municipal ni mezclen actividades políticas con el ejercicio de sus cargos.
El presidente municipal reconoció que los calendarios políticos se adelantaron en distintos partidos y que entre los aspirantes hay funcionarios y regidores vinculados a su gobierno. En ese contexto, señaló que la prioridad debe seguir siendo la atención de los asuntos de la ciudad y el cumplimiento de las responsabilidades para las que fueron electos o designados.
"Sepamos distinguir entre la actividad primordial que tenemos, que es gobernar la ciudad", expresó Galindo, al señalar que no debe sacrificarse tiempo ni esfuerzo de las labores públicas por actividades partidistas. Agregó que cualquier participación política deberá realizarse fuera del horario laboral y sin utilizar recursos o estructuras del gobierno municipal.
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El alcalde subrayó que existe una prohibición expresa de mezclar funciones públicas con actividades político-electorales, al advertir que en algunos casos estas conductas pueden constituir faltas graves o incluso delitos. Por ello, aseguró que mantendrá vigilancia sobre el actuar de los integrantes de su administración.
Respecto a los mecanismos para evitar un posible desvío de recursos públicos durante los procesos internos de los partidos, Galindo consideró que el Ayuntamiento se encuentra bajo constante escrutinio. "Estamos auditados, vigilados", afirmó, al señalar que tanto medios de comunicación como organismos fiscalizadores observan de cerca las acciones del gobierno capitalino.
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Las declaraciones ocurren luego de que, además de los perfiles inicialmente presentados por la dirigencia estatal del PAN para la Coordinación Municipal del Cambio y la Defensa de la Familia, se sumaran a la lista de aspirantes a la alcaldía capitalina figuras vinculadas al Ayuntamiento, entre ellas la secretaria general Ángeles Rodríguez Aguirre y los regidores María Eugenia Castro Anguiano y Rodolfo Eduardo Jasso Puente.
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