Cambios en T-MEC no afectan sector automotriz en SLP

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Hasta ahora no hay cambios en la estrategia operativa del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y hay confianza en que los volúmenes de producción automotriz de San Luis Potosí se mantendrán a corto plazo tal y como están, tanto en General Motors Company como en BMW, informó el presidente del Clúster Automotriz, Alberto Rosales.

De manera formal no hay anuncios de ninguna de las plantas acerca de alguna desaceleración. Aseguró que los cambios no se verán de manera inmediata, pero se mantiene la incertidumbre desde que se comenzó con el incremento de los aranceles hace más de dos años, como quiera pero también se debe considerar el escenario de que pudiera ser que el tratado de libre comercio se disuelva o en su caso que se fortalezca y se confirme la renovación del tratado para las próximas décadas.

Añadió que los pronósticos ya vistos aplican para la segunda mitad del año, pero también es un hecho que en el caso de BMW hizo cambio de plataforma por inicio de la producción de los actos eléctricos, mantiene la promesa de que la producción inicie sin contratiempos.

Agregó que hay confianza en que los volúmenes presupuestados se mantendrán sin cambios.

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Lógicamente ha habido mucho ruido alrededor, sobre todo por el anuncio de la negociación anual del T-MEC, aunque hasta ahora eso no ha confirmado si cae algún volumen

de producción.

Añadió que en todos los casos va abierta la integración vertical como se encontraba, es decir no están previstos cambios en la estrategia operativa.