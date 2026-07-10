logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cambios en T-MEC no afectan sector automotriz en SLP

Por Martín Rodríguez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Cambios en T-MEC no afectan sector automotriz en SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta ahora no hay cambios en la estrategia operativa del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y hay confianza en que los volúmenes de producción automotriz de San Luis Potosí se mantendrán a corto plazo tal y como están, tanto en General Motors Company como en BMW, informó el presidente del Clúster Automotriz, Alberto Rosales.

      De manera formal no hay anuncios de ninguna de las plantas acerca de alguna desaceleración. Aseguró que los cambios no se verán de manera inmediata, pero se mantiene la incertidumbre desde que se comenzó con el incremento de los aranceles hace más de dos años, como quiera pero también se debe considerar el escenario de que pudiera ser que el tratado de libre comercio se disuelva o en su caso que se fortalezca y se confirme la renovación del tratado para las próximas décadas.

      Añadió que los pronósticos ya vistos aplican para la segunda mitad del año, pero también es un hecho que en el caso de BMW hizo cambio de plataforma por inicio de la producción de los actos eléctricos, mantiene la promesa de que la producción inicie sin contratiempos.

      Agregó que hay confianza en que los volúmenes presupuestados se mantendrán sin cambios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lógicamente ha habido mucho ruido alrededor, sobre todo por el anuncio de la negociación anual del T-MEC, aunque hasta ahora eso no ha confirmado si cae algún volumen 

      de producción.

      Añadió que en todos los casos va abierta la integración vertical como se encontraba, es decir no están previstos cambios en la estrategia operativa. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fuertes lluvias provocan inundaciones en el norte de la capital
        Fuertes lluvias provocan inundaciones en el norte de la capital

        Fuertes lluvias provocan inundaciones en el norte de la capital

        SLP

        Redacción

        Protección Civil mantiene vigilancia y recomienda evitar calles inundadas y conducir con precaución.

        Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad
        Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad

        Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad

        SLP

        Flor Martínez

        La alcaldía asegura contar con el respaldo mayoritario de comerciantes

        Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas
        Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas

        Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades federales y estatales se reunieron para coordinar acciones

        Canchas del Mundial Social, con avance de apenas 7%
        Canchas del Mundial Social, con avance de apenas 7%

        Canchas del "Mundial Social", con avance de apenas 7%

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Inpode señala que la federación tiene retrasos, aunque asegura que las obras avanzan en tiempo y forma