CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

SLP

Canaco y municipio soledense planean estrategia del Buen Fin

Por Flor Martínez

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Canaco y municipio soledense planean estrategia del Buen Fin

El municipio de Soledad trabaja en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Luis Potosí, para que más comercios soledenses se integren a la campaña comercial del Buen Fin, indicó el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle. 

Señaló que por primera vez se realizará un monitoreo específico para Soledad sobre el comportamiento económico de la temporada, mediante una encuesta dirigida a comerciantes locales para medir la derrama real. 

En ese sentido, el funcionario subrayó que las proyecciones prevén que las ventas se incrementen arriba del 35% en consumo directo, cifra que podría subir hasta más del 45% en negocios que operan modalidades de financiamiento. 

“La estrategia municipal es mantener el impulso económico y no dejar que concluya al finalizar el Buen Fin, sino enlazarlo de manera continua con la temporada navideña, para fortalecer dos meses seguidos de alta actividad comercial en el municipio”, refirió. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las empresas que estarían participando destacan cadenas comerciales y departamentales, así como tiendas de conveniencia que ofrecen promociones y descuentos en artículos y servicios.

Recordó que la Plaza Citadina, continúa en expansión y este año se han instalado empresas como Starbucks, tiendas de ropa, comida rápida, además de la incorporación de otras cadenas como 3B y Bara, que han ido en crecimiento en esta demarcación.

