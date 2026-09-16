Censura se disfraza de violencia de género

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Las denuncias por violencia política en razón de género han dejado de concentrarse en el debate entre políticos y partidos para dirigirse cada vez más contra periodistas, ciudadanos e influencers.

Cambios en el enfoque de las denuncias por violencia política de género

De acuerdo con un análisis realizado por la especialista en derecho electoral Mónica Calles Miramontes, titular de Defensa Electoral, más del 90% de las sanciones emitidas entre 2020 y 2026 corresponden a estos sectores.

Para Calles Miramontes, este cambio representa una distorsión de una figura creada para proteger a las mujeres en la vida pública, al convertirse en un mecanismo que puede utilizarse para limitar la libertad de expresión.

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Impacto y consecuencias de las medidas cautelares

Señaló que las autoridades pueden dictar medidas cautelares en cuestión de horas y ordenar el retiro de una nota periodística, una publicación o un comentario considerado incómodo, incluso antes de que concluya el procedimiento.

El problema, explicó, es que una resolución posterior que determine que no existió violencia política de género no necesariamente revierte el daño provocado. "El tiempo es precisamente el castigo", afirmó, al señalar que periodistas, medios y ciudadanos pueden pasar meses defendiéndose de estas acusaciones.

A su consideración, esto genera un efecto inhibidor que puede llevar tanto a la autocensura de quien enfrenta el procedimiento como de quienes observan que otra persona es perseguida por emitir una opinión.

Como ejemplo, mencionó el caso de Teocelo, Veracruz, donde, según relató, se presentaron denuncias contra ciudadanos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Aunque el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió recientemente que no existió violencia política de género en uno de los procedimientos. Calles señaló que la resolución llegó después de meses de persecución y de que medios como Proceso y La Silla Rota retiraran publicaciones. Añadió que se trata de una de varias denuncias presentadas en ese caso y que otras sí prosperaron.