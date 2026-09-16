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Fiestas patrias llenan de color las escuelas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Fiestas patrias llenan de color las escuelas
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      MATEHUALA.- Con motivo de las fiestas patrias escuelas de Matehuala realizaron un cambio de actividades en las que organizaron una verbena popular mexicana, en las que los estudiantes fueron con trajes típicos mexicanos, y además hubo diferentes actividades culturales y deportivas.

      En las escuelas del nivel básico hubo cambio de actividades, donde alumnos fueron con trajes típicos de la cultura mexicana, hubo actividades culturales en las que recrearon el Grito de Independencia del cura de Miguel Hidalgo, para conmemorar esta importante fecha y formar los valores patrios en los estudiantes, recordando lo importante que es esta fecha en la que celebramos la Independencia de México. 

      Para que se divirtieran lo niños y jóvenes en la kermés que realizaron en cada una de las escuelas, algunas organizaron encuentros de futbol, voleibol y basquetbol entre los estudiantes, además de que no podía faltar el tradicional Registro Civil, para que se casaran los niños y niñas, así como juegos de lotería entre otras actividades que se realizaron en esta fecha. 

      Cabe hacer mención que este 16 de septiembre las escuelas no tendrán clases y será hasta el jueves cuando regresen a las actividades, sin embargo, muchos estudiantes participarán en el tradicional desfile de la Independencia, que saldrá del Parque Vicente Guerrero y recorrerán las principales calles del centro de Matehuala para terminar en la Plaza de Armas frente a la Presidencia.

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