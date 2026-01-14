logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Caso Rich, cerrado: la alcaldía

Sanciones determinadas por la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí en el caso del antro Rich. Recurso presentado ante tribunal competente.

Por Rolando Morales

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Caso Rich, cerrado: la alcaldía

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí concluyó la investigación administrativa relacionada con el caso del antro Rich y determinó sanciones contra servidores públicos involucrados, informó la titular del área, Gabriela López y López.

De acuerdo con la funcionaria, el procedimiento ya se encuentra cerrado en el ámbito interno, y la resolución establece sanciones que van de seis meses a un año, conforme al catálogo contemplado por la normatividad municipal.

Sin embargo, López y López detalló en breve comentario que los servidores públicos sancionados recurrieron la determinación ante un tribunal competente. Por ello, la Contraloría está a la espera de que se confirme o modifique la sanción impuesta.

La funcionaria evitó precisar cargos o nombres específicos, y explicó que será el tribunal quien determine en definitiva si las medidas aplicadas fueron adecuadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, cabe recordar que los funcionarios sancionados fueron el ahora exdirector de Comercio, Jorge García Medina; el ex subdirector de esta dependencia municipal, José Francisco Juárez; la ex coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, así como el ex jefe de inspectores.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026
    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    SLP

    Martín Rodríguez

    El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)
    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    SLP

    Huasteca Hoy

    Una parte de lo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco y otra será llevada a la UNAM

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata
    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    SLP

    Redacción

    La intervención incluyó reparación de rejilla pluvial y pintado de guarniciones en el Centro Histórico.

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?
    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    SLP

    Pulso Online

    Especialistas de la UASLP alertaron sobre el trastorno mental que ha ido en aumento en los últimos años