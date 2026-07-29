Arqueólogos apoyarán búsqueda de desaparecidos

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La experiencia de la arqueología será utilizada para desarrollar herramientas de análisis que contribuyan en casos de personas desaparecidas de larga data, como parte del trabajo que especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizan junto con el Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

Acciones de la autoridad

La docente e investigadora Adriana Macías Madero explicó que un grupo multidisciplinario integrado por especialistas en Arqueología, Geografía, Historia, Filosofía y otras áreas mantiene un trabajo de acompañamiento con el colectivo para identificar necesidades y generar estrategias de apoyo en sus labores de búsqueda.

Entre las acciones que se preparan se encuentran talleres sobre geolocalización, mapeo y uso de herramientas digitales, además de la creación de bases de datos que permitan organizar la información recabada por las familias y facilitar su comparación con los registros de instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado.

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Impacto en la comunidad

Macías Madero señaló que, a través de la línea de Antropología Forense y el trabajo de investigación de la universidad, buscan aportar metodologías para analizar contextos de larga data, pues mientras las autoridades suelen atender los casos más recientes, existen expedientes antiguos que requieren nuevas estrategias de estudio. Añadió que el proyecto recibió apoyo mediante una convocatoria del Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Además, se contempla el desarrollo de una plataforma digital y una biblioteca especializada para consulta de información, así como capacitaciones que comenzarían el próximo semestre.

El proyecto universitario también incluye acciones de acompañamiento, como la creación de un memorial en la Facultad de Ciencias Sociales y actividades de apoyo para familiares, niñas, niños y adolescentes relacionados con casos de desaparición.