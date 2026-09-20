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Hay agua para 18 meses más

La CEA informó que el almacenamiento en presas asegura agua potable para 18 meses en la zona metropolitana.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Hay agua para 18 meses más
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      Hay suficiencia de abasto de agua potable en los próximos 18 meses para los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, derivado del almacenamiento de dos presas, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      CEA garantiza abasto de agua potable en San Luis Potosí

      El funcionario estatal describió que, con la capacidad actual de la presa San José, se cuenta con un suministro garantizado para los próximos 10 meses, es decir, llegar a la temporada de lluvias del 2027.

      "Si este año las lluvias no son tan favorables tenemos alrededor de 10 meses para poder garantizar, al menos con este sistema nada más", estimó Martínez Sánchez.

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      Presas San José y El Realito aseguran agua en San Luis

      En tanto, con el almacenaje de la presa El Realito, cuya agua se trasvasa a través de un acueducto a un sector de la capital potosina, se complementaría el acceso a líquido por otros ocho meses más, puntualizó.

      "El Realito también hay que reconocer que es un volumen más grande, que llega en relación con lo de la San José", subrayó.

      De manera complementaria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lleva a cabo la ejecución de la construcción del ducto que trasvasará agua de la presa El Peaje a la San José, y posteriormente a la planta potabilizadora de Los Filtros.

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        El almacenamiento actual permite cubrir hasta la temporada de lluvias de 2027 en la zona metropolitana