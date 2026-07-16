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El Ceepac no investigará la celebración gallardista

El organismo señala que no puede actuar sin una denuncia formal

Por Ana Paula Vázquez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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El Ceepac no investigará la celebración gallardista
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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no iniciará una investigación sobre la celebración de los 20 años del gallardismo, señalada por partidos de oposición como un posible acto anticipado de campaña, mientras no exista una queja presentada conforme a la ley.

      Paloma Blanco López aclara efectos legales de exhortos públicos

      La presidenta del organismo, Paloma Blanco López, sostuvo que los exhortos públicos no activan procedimientos legales.

      La consejera electoral explicó que, aunque los partidos políticos tienen derecho a presentar exhortos, denuncias o quejas, únicamente estas últimas permiten al organismo electoral iniciar una investigación.

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      Precisó que un exhorto representa un posicionamiento público, pero carece de los efectos jurídicos necesarios para poner en marcha la ruta procesal prevista en la legislación electoral.

      Postura del Ceepac ante posible actuación de oficio

      Al ser cuestionada sobre la posibilidad de actuar de oficio, debido a que el evento fue público y ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, Blanco López respondió que cada caso debe analizarse conforme al marco legal.

      Añadió que, antes de determinar la existencia de una posible infracción, la autoridad debe valorar los elementos personal, subjetivo y temporal, además de respetar el debido proceso.

      La postura del Ceepac surge luego de que el PRI anunciara que presentará una queja formal para solicitar la revisión del acto político realizado el pasado 9 de julio en la Feria Nacional Potosina. A ese llamado se han sumado pronunciamientos del PAN, Somos México y de diversos actores políticos, quienes consideran que la autoridad electoral debe revisar si hubo promoción anticipada rumbo al proceso electoral de 2027.

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