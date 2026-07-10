UASLP ofrece reacomodo para los no admitidos

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Los aspirantes que no obtengan un lugar en la carrera de su elección durante el proceso de admisión 2026 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) podrán solicitar un reacomodo en algunos programas académicos que aún cuenten con espacios disponibles, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra.

La posibilidad de reubicación estará abierta principalmente en las Facultades de Ciencias de la Información y de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, también habrá lugares disponibles en algunas carreras de los campus de Matehuala y Salinas, así como en determinadas licenciaturas de la Facultad de Agronomía.

El objetivo es aprovechar la capacidad instalada de esos programas y brindar una alternativa a quienes no alcancen un lugar en las carreras de mayor demanda.

El rector explicó que el proceso de reacomodo dependerá de la disponibilidad de espacios una vez que se publiquen los resultados del examen de admisión, por lo que únicamente podrán acceder los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y opten por alguna de las opciones académicas con cupo.

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En contraste, las licenciaturas que nuevamente concentraron el mayor interés de los aspirantes fueron Medicina, Derecho, Contaduría, Psicología, Economía y Comercio Internacional, las cuales mantienen una alta demanda y, por ello, registran una competencia mayor por los lugares disponibles.