Censura Nava evento del Verde en la entidad

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El reconocimiento que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entregará al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue comparado con un "título patito" por Xavier Nava Palacios, dirigente estatal de Somos, quien cuestionó quién otorga la distinción, bajo qué motivos se entrega y de dónde provienen los recursos para realizar el encuentro internacional en el que será concedida.

El dirigente consideró que este tipo de reconocimientos, se asemejan a los títulos expedidos por universidades sin respaldo académico y puso en duda su valor, al señalar que, independientemente de quién reciba el premio, existen cuestionamientos sobre su justificación.

Por su parte, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, rechazó que el encuentro tenga como finalidad realizar un destape político o promover alguna figura local. Explicó que San Luis Potosí fue designado como sede de la asamblea anual de la Federación de Partidos Verdes a nivel internacional, luego de que la propuesta se planteara durante la última asamblea del Congreso Nacional del partido.

Detalló que al encuentro acudirán representantes de partidos verdes de distintos países y se realizarán tres foros sobre sobrepoblación, explotación de recursos naturales y protección de los animales. Las actividades se desarrollarán durante una semana, del lunes 23 al viernes 27, y estarán enfocadas, según el dirigente, en la conservación mundial y el trabajo de los partidos verdes.

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Como parte de la agenda se contemplan recorridos por el Centro de las Artes, el Centro Histórico y el municipio de Xilitla, así como la entrega de un libro dedicado a Jorge Emilio González Martínez. Además, el martes se entregará un reconocimiento al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.