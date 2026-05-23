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CEPC alerta por lluvias fuertes para este sábado

Se pronostican temperaturas máximas de 39°C en la Huasteca y mínimas de 15°C en la zona centro

Por Pulso Online

Mayo 23, 2026 09:28 a.m.
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CEPC alerta por lluvias fuertes para este sábado
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por potencial de lluvias y tormentas para este sábado a partir de la tarde, incluyendo vientos, tormenta eléctrica y granizo.

      También ha pedido tener cuidado por temperaturas de calurosas a muy calurosas.

      De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima en el estado será de 39°C en la zona Huasteca; mientras que la mínima será de 15°C en la zona centro.

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