Chatbot Güicho ampliará sus servicios

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó que el chatbot Güicho, implementado hace casi un año, ha logrado atender aproximadamente el 87% de los reportes ciudadanos, principalmente relacionados con baches y alumbrado público.

A pesar de los señalamientos de ciudadanos en redes sociales sobre la creciente problemática de baches, especialmente al norte de la ciudad, el alcalde aseguró que se han atendido los reportes “en la medida de lo posible”, reiterando que la plataforma ha permitido un seguimiento más eficiente de las solicitudes.

Desde su lanzamiento, dicho chatbot ha recibido más de 5 mil reportes de baches, de los cuales, según el alcalde, se ha dado respuesta a la gran mayoría. En el caso del alumbrado público, el cumplimiento ha sido del 100%, ya que cambiar una luminaria requiere una intervención más directa y rápida.

Galindo Ceballos resaltó que Güicho se ha consolidado como un canal confiable de atención ciudadana, con una base de datos de más de 20 mil usuarios que han interactuado con el sistema desde su implementación.

Finalmente, el alcalde capitalino anunció que, además de los servicios actuales, Güicho incorporará próximamente nuevas funciones, como el pago de Predial, una guía de turismo y la atención de fugas de agua, este último ya probado y próximo a activarse. El pago de Predial estará disponible en enero de 2026, mientras que los demás servicios comenzarán a funcionar en las próximas semanas.