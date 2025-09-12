Cierran más parajes por constantes lluvias

CIUDAD VALLES.- Van 10 parajes que se cierran al público por lluvias y 16 más con restricciones porque las crecientes no ceden.

En Aquismón quedaron cerrados en esta jornada y muy probablemente en este viernes la cascada de Tamul, acceso desde El Naranjito y los embarcaderos de La Morena y de Tanchachín, así como el Puente de Dios y El Jabalí.

En Valles El Sidral quedó cerrado y en El Naranjo, El Meco y el Parque Ecoturístico El Meco y en Matlapa el río Tancuilín.

Otros más quedaron restringidos a la apreciación visual, ya que lluvias del norte y sur han provocado escurrimientos que incrementan los niveles de manera peligrosa.

