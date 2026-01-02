Cierran cientos de tienditas en 2025

Cerraron cientos de negocios a lo largo de 2025, tanto por incremento a las rentas como por el aumento de precios a las de mercancías, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Armando Reyes Sías.

Precisó que a lo largo del año que terminó, también hay un embate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el incremento a los costos de consumo de energía eléctrica, que pegaron con mayor énfasis en las tiendas pequeñas.

Añadió que la cifra real se reflejará en la presentación de las declaraciones anuales de cada uno de los comerciantes, puesto que ahí es donde se sabrá qué suerte corrieron aquellos que de manera oficial no han reportado que bajaron las cortinas.

Recordó que hay quienes acuden a tramitar la suspensión de actividades, que no necesariamente es una baja. Añadió que entre los más golpeados por este fenómeno se encuentran los negocios de abarrotes, porque incluso el margen de ganancias muy pequeño y con el alza de impuestos y costos o de operación, son espacios que están condenados a cerrar sus puertas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que además, los comerciantes en pequeño enfrentan la peor burocracia para mantener sus negocios, pagar permisos y que cobren vigencia, les pegan directamente y traen como consecuencia que tengan que bajar la cortina.