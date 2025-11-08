logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Cierran ‘El Despacho’ tras varias riñas

Otra posibilidad será solicitar la reubicación del bar: Comercio

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
Cierran ‘El Despacho’ tras varias riñas

El titular de la Dirección de Comercio Municipal, Ángel de la Vega, informó que el bar “El Despacho”, ubicado en avenida Madero #801, fue clausurado luego de una riña ocurrida en el exterior del lugar, situado a unos metros de la Facultad de Derecho de la UASLP.

De la Vega detalló que, tras analizar los videos proporcionados por vecinos y del propio establecimiento, se corroboró que el incidente ocurrió fuera del bar, aunque participaron personas que “ni siquiera tuvieron acceso al lugar”. Aun así, la dependencia municipal procedió a la clausura como medida preventiva, con el objetivo de detener cualquier situación de riesgo y proteger el área en caso de que la Fiscalía estatal requiriera intervenir.

El funcionario precisó que el bar cuenta con licencia vigente y es supervisado de manera constante en materia de aforo y horarios, pero reconoció que ha generado conflictos recurrentes por su cercanía con la universidad y las viviendas del entorno.

“Este establecimiento ya ha sido clausurado en otras ocasiones por las mismas razones”, señaló, al adelantar que la Dirección de Comercio evaluará colegiadamente la posibilidad de no refrendar la licencia para 2026 o incluso solicitar su reubicación, con el propósito de garantizar la seguridad en la zona.

Finalmente, De la Vega indicó que esperarán los resultados de las investigaciones y posibles denuncias que deriven del caso, y subrayó que el bar “El Despacho” ha sido incorporado a la agenda de riesgo del municipio, por lo que se tomarán las medidas necesarias para proteger tanto a los clientes como a los vecinos y a la propia universidad.

