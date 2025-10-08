logo pulso
SLP

Cierran tortillería por fuerte olor a gas

Vecinos del negocio, señalan que la probable fuga persiste y temen por su seguridad

Por Rolando Morales

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
Cierran tortillería por fuerte olor a gas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que tras diversas denuncias ciudadanas se llevó a cabo la clausura de una tortillería ubicada en el primer cuadro de la ciudad derivado de fuertes olores a gas, los cuales de acuerdo con testimonio de comerciantes de la zona continúan a pesar de la clausura. 

Anteriormente, habitantes y comerciantes de la zona denunciaron que la tortillería La Balanza, ubicada en el Barrio de San Sebastián, en el Centro Histórico, emitía fuertes olores a gas en los establecimientos y calles aledañas. 

Ante esto, la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento capitalino confirmó que en el establecimiento se detectó que el inmueble representaba un riesgo potencial tanto para los trabajadores como para los habitantes de la zona, derivada de una inspección realizada este lunes.  

En consecuencia, en coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal, se llevó a cabo la clausura preventiva del negocio, por lo que exhortaron a los comercios a cumplir con las normas de seguridad, así como con la documentación correspondiente. 

Sin embargo, comerciantes de la zona denunciaron a este medio que a un día de la clausura de este establecimiento los olores a gas en los espacios cercanos continúan, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades para atender la situación y descartar cualquier tipo de riesgo. 

