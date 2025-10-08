Revisan contratos de farmacéuticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el ultimátum que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum a las empresas farmacéuticas que no cumplieran con la entrega de medicamentos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encuentra en un proceso de revisión de contratos y entregas para proceder a la inhabilitación.

De manera paralela, fuentes del gobierno federal informaron aque las tres instituciones de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE se encuentran en una revisión de los adeudos que se tengan con alguna empresa. Asimismo, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda revisa los adeudos con las farmacéuticas.

El pasado 23 de septiembre, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, exhibió a 32 empresas proveedoras de medicamentos e insumos, nacionales y extranjeras, a las que se les dieron contratos y han incumplido en la entrega, incluso hasta en 100% de los casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las firmas tenían hasta el 30 de septiembre para cumplir, pues en caso contrario se les inhabilitaría, además de que podrían enfrentar diversas denuncias penales.

Representantes de asociaciones farmacéuticas mexicanas afirmaron que cumplen con el suministro de fármacos, pero exigieron el pago de adeudos que suman por lo menos 14 mil millones de pesos.

En entrevista con la prensa calificaron como “muy preocupante” que el gobierno federal no salde esta deuda que se arrastra desde el sexenio pasado.