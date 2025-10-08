Invitan a carrera por la Salud Mental

MATEHUALA.- Se llevará a cabo la carrera atlética con causa en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. La justa deportiva se realizará el 10 de octubre a las 7:00 p.m., con salida y meta en la explanada de la Presidencia Municipal.

La inscripción consiste en la entrega de un producto no perecedero en la Presidencia Municipal de Matehuala en un horario 9:00 a.m. a 2:30 p.m. También hay inscripciones en MexSport en la calle Betancourt del centro de la ciudad en un horario de de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los primeros 400 inscritos recibirán playera conmemorativa y habrá premiación general, además de competencias infantiles con medallas y sorpresas. Se exhorta a la población a inscribirse y participar en este evento respaldado por el COMSAM y los Servicios de Salud en el Estado.

La entrega de playeras será el jueves 9 de octubre de 12 del día a cinco de la tarde en la Presidencia Municipal, los participantes deberán de llevar su folio para recibir la playera oficial, además se entregarán 350 medallas para la categoría 5k y 100 medallas para la categoría 2k, la finalidad de esta carrera es impulsar actividades y que fortalezca la salud física y salud mental.

El recorrido de la carrera de 5k será salida en la Plaza de Armas y las calles Morelos, Hidalgo Monte Michelena, Benito Juárez para terminar nuevamente en la Plaza de Armas; mientras que el recorrido de 2k será la salida en Plaza de Armas, recorriendo las calles Morelos, Hidalgo Mariano Matamoros, Benito Juárez y terminar en la Plaza de Armas.