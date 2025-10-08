logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a carrera por la Salud Mental

Con salida y meta en la explanada de la Presidencia

Por Jesús Vázquez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a carrera por la Salud Mental

MATEHUALA.- Se llevará a cabo la carrera atlética con causa en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. La justa deportiva se realizará el 10 de octubre a las 7:00 p.m., con salida y meta en la explanada de la Presidencia Municipal.

La inscripción consiste en la entrega de un producto no perecedero en la Presidencia Municipal de Matehuala en un horario 9:00 a.m. a 2:30 p.m. También hay inscripciones en MexSport en la calle Betancourt del centro de la ciudad en un horario de de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los primeros 400 inscritos recibirán playera conmemorativa y habrá premiación general, además de competencias infantiles con medallas y sorpresas. Se exhorta a la población a inscribirse y participar en este evento respaldado por el COMSAM y los Servicios de Salud en el Estado.

La entrega de playeras será el jueves 9 de octubre de 12 del día a cinco de la tarde en la Presidencia Municipal, los participantes deberán de llevar su folio para recibir la playera oficial, además se entregarán 350 medallas para la categoría 5k y 100 medallas para la categoría 2k, la finalidad de esta carrera es impulsar actividades y que fortalezca la salud física y salud mental. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El recorrido de la carrera de 5k será salida en la Plaza de Armas y las calles Morelos, Hidalgo Monte Michelena, Benito Juárez para terminar nuevamente en la Plaza de Armas; mientras que el recorrido de 2k será la salida en Plaza de Armas, recorriendo las calles Morelos, Hidalgo Mariano Matamoros, Benito Juárez y terminar en la Plaza de Armas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración
Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

SLP

Miguel Barragán

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono
Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

SLP

Jesús Vázquez

Regularizarán terrenos en derecho de vía
Regularizarán terrenos en derecho de vía

Regularizarán terrenos en derecho de vía

SLP

Redacción

Esto, sin intermediación de pseudo líderes: Torres Flores

Arrancó el UBRTON en Rioverde
Arrancó el UBRTON en Rioverde

Arrancó el UBRTON en Rioverde

SLP

Carmen Hernández