Sanluisino, oro en taekwondo

El taekwondoín potosino Eowyn Rodríguez, representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), estuvo presente en el Abierto del Bajío 2025, celebrado en la ciudad de León, Guanajuato, donde logro coronarse campeón de su categoría al obtener la medalla de oro y fue reconocido como el MVP absoluto de la división de adultos.

Rodríguez demostró un alto nivel competitivo a lo largo del certamen, superando con autoridad a sus oponentes provenientes de Nayarit, Nuevo León y Michoacán, resultados que consolidan su posición como uno de los referentes del taekwondo potosino y nacional.

Su desempeño en esta competencia se suma a una sólida trayectoria deportiva que incluye múltiples medallas en torneos nacionales, el puesto 14 en el ranking nacional, además de bronces en la Olimpiada Nacional 2018 y 2019, así como en el Nacional de Adultos G10 en 2022.

Con más de una década como seleccionado estatal y tras haber formado parte de un campamento con la Selección Nacional en abril de 2023, Eowyn Rodríguez continúa consolidando su carrera dentro del alto rendimiento, demostrando que la disciplina, la constancia y el compromiso son pilares fundamentales en su camino al éxito.

