Arquidiócesis denuncia robo de especies eucarísticas en Mexquitic

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El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe confirmó el robo de especies eucarísticas del Sagrario en un templo de Mexquitic de Carmona.

La denuncia ya se encuentra en manos de las autoridades.

La Arquidiócesis informó que el robo ocurrido en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, capilla de la Comunidad de Valle Umbroso, en Corte Primero, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

En un comunicado oficial, el arzobispo dijo que el párroco del lugar y la Arquidiócesis dan seguimiento al caso y con independencia de lo que las autoridades civiles determinen, la iglesia procederá conforme lo dicta el derecho canónico.

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