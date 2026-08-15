Torres Sánchez defiende reforma a Fiscalía

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Luego de la aprobación de la reforma legislativa que modificó los requisitos para la elección de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, consideró que la modificación se trató de un ejercicio de "armonización normativa".

Defendió que que también correspondió a cambios a nivel federal sobre la elección de magistraturas, que "al final del día tiene mucha similitud" con los nombramientos de fiscales y vicefiscales.

"Es más bien armonizar. Ese fue el propósito (del Congreso del Estado), y que no haya una disparidad de normatividad", asumió Torres Sánchez en entrevista.

Por lo tanto, sostuvo que no se trastoca lo ya establecido en la legislación actual, además de que tampoco afecta o limita el actuar de la actual fiscal general María Manuela García Cázares.

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La opinión del funcionario estatal contrasta con la postura de la diputada morenista Gabriela Torres López, quién evidenció una serie de irregularidades durante el proceso legislativo, al interior del Congreso del Estado.

Hasta el momento, García Cázares no se ha pronunciado al respecto, sobre todo, porque algunas versiones periodísticas alertaban que los cambios normativos podrían significar su remoción o salida de la FGE.