Ciudadano se ampara contra bloqueo oficial

El bloqueo de un ciudadano en redes sociales por parte de un funcionario federal derivó en la interposición de un amparo en San Luis Potosí. La organización civil Ciudadanos Observando informó que el delegado estatal de Programas para el Bienestar, Guillermo Morales López, restringió el acceso de un usuario a su cuenta de Facebook "Memo Morales", utilizada para difundir información pública.

Amparo presentado por bloqueo en redes sociales

De acuerdo con el señalamiento, el ciudadano afectado promovió el recurso legal el 20 de marzo de 2026 ante un juez de distrito del noveno circuito judicial federal, con el objetivo de que se le restituya el acceso a la cuenta y a los contenidos difundidos en ella.

Criterios de la Suprema Corte sobre bloqueo en redes

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El caso se enmarca en criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha determinado que los servidores públicos no pueden bloquear a ciudadanos en redes sociales cuando estas se emplean como canales de comunicación oficial, al considerar que dicha práctica puede vulnerar derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.