Claman por agua en la Burócrata

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Vecinos de colonia Burócrata, afectados por el frecuente corte de agua de la presa El Realito, denuncian que no hay suministro de agua en pipas en horarios fuera del laboral, se quedan sin líquido y gastan hasta mil pesos por semana, pero también les llega puntual el recibo de consumo que expide el Interapas.

Aunque este viernes avanzó el suministro de agua, el problema no se resolvía por completo, como ocurre con cada uno de los más de ochenta accidentes que ocurren por fallas en el acueducto.

Los vecinos explicaron que la falta de agua afecta a todas las calles y no únicamente a la zona del Multifamiliar, sitio que por el diseño de alturas, frecuentemente sufre de falta de presión del agua.

Los vecinos se quejan principalmente de falta de agua en la Avenida Educación, donde tanto las manzanas horizontales como verticales sufren por la presión baja del agua. Explican que por tratarse de colonias antiguas, abunda la gente mayor que necesita agua disponible de manera permanente y no cuenta con servicio constante.

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A las manzanas se agregan las ubicadas en las calles Estatuto Jurídico, SCOP y Avenida del Trabajo, donde se percibe baja presión o falta de servicio.