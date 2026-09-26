logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Claman por agua en la Burócrata

Por Martín Rodríguez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Claman por agua en la Burócrata
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Vecinos de colonia Burócrata, afectados por el frecuente corte de agua de la presa El Realito, denuncian que no hay suministro de agua en pipas en horarios fuera del laboral, se quedan sin líquido y gastan hasta mil pesos por semana, pero también les llega puntual el recibo de consumo que expide el Interapas.

      Aunque este viernes avanzó el suministro de agua, el problema no se resolvía por completo, como ocurre con cada uno de los más de ochenta accidentes que ocurren por fallas en el acueducto.

      Los vecinos explicaron que la falta de agua afecta a todas las calles y no únicamente a la zona del Multifamiliar, sitio que por el diseño de alturas, frecuentemente sufre de falta de presión del agua.

      Los vecinos se quejan principalmente de falta de agua en la Avenida Educación, donde tanto las manzanas horizontales como verticales sufren por la presión baja del agua. Explican que por tratarse de colonias antiguas, abunda la gente mayor que necesita agua disponible de manera permanente y no cuenta con servicio constante.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A las manzanas se agregan las ubicadas en las calles Estatuto Jurídico, SCOP y Avenida del Trabajo, donde se percibe baja presión o falta de servicio. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Aprueba Cabildo reformas al Reglamento de Tránsito
        Aprueba Cabildo reformas al Reglamento de Tránsito

        Aprueba Cabildo reformas al Reglamento de Tránsito

        SLP

        Rolando Morales

        Pedaleando SLP denunció incumplimiento de acuerdos

        Amplían hasta diciembre el testamento a 2 mil pesos en SLP
        Amplían hasta diciembre el testamento a 2 mil pesos en SLP

        Amplían hasta diciembre el testamento a 2 mil pesos en SLP

        SLP

        Pulso Online

        La campaña estatal ofrece el trámite a precio preferencial en las cuatro regiones

        El Realito: 76 fallas en cinco años del gobierno de Gallardo
        El Realito: 76 fallas en cinco años del gobierno de Gallardo

        El Realito: 76 fallas en cinco años del gobierno de Gallardo

        SLP

        Pulso Online

        Las fallas en este periodo frente a 13 entre 2016 y 2020.

        Vecinos de Cactus y Foresta solicitan puente peatonal
        Vecinos de Cactus y Foresta solicitan puente peatonal

        Vecinos de Cactus y Foresta solicitan puente peatonal

        SLP

        Flor Martínez

        Un accidente reciente en la zona incrementó la preocupación por la seguridad de los paseantes