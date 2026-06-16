Comercio sanciona a 20 gimnasios tras quejas vecinales

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Alrededor de 20 gimnasios han sido clausurados por la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí debido a diversas irregularidades relacionadas con licencias de funcionamiento, uso de suelo y constantes quejas vecinales, informó el titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda.

El funcionario explicó que además de los establecimientos clausurados, otros gimnasios han sido visitados por inspectores municipales, quienes han levantado actas administrativas al detectar incumplimientos normativos. Señaló que una de las principales problemáticas asociadas a este giro comercial es el ruido, situación que ha generado un creciente número de reportes ciudadanos.

De la Vega Pineda indicó que algunos negocios operan con licencias vencidas, mientras que otros ni siquiera cuentan con los permisos básicos para su apertura. Agregó que varios de los gimnasios que generan mayores conflictos son aquellos que realizan actividades al aire libre o se encuentran ubicados en zonas habitacionales donde el uso de suelo no permite este tipo de establecimientos.

El director de Comercio destacó que el objetivo de las acciones emprendidas no es afectar a los empresarios, sino lograr que cumplan con la normativa vigente para garantizar una convivencia adecuada entre los negocios y los vecinos. Precisó que algunos de los gimnasios clausurados ya se encuentran en proceso de regularización, aunque otros permanecen cerrados por incumplir resoluciones previas emitidas por la autoridad.

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Asimismo, señaló que las inconformidades ciudadanas no se limitan al ruido, ya que también existen reportes relacionados con la obstrucción de cocheras y otros problemas derivados de la operación de estos establecimientos. Finalmente, reconoció que la ciudad aún enfrenta un importante rezago en materia de regularización comercial, por lo que continuarán las inspecciones y procedimientos administrativos para que los negocios operen conforme a la ley.